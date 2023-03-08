Деякі українські сім'ї можуть отримати 33 тисячі гривень від норвезької організації

Норвезька рада у справах біженців (NRC) допомагає фінансово українським переселенцям. Однак в загальному сім'ї не можуть отримати виплати на суму більше ніж 33 300 гривень.

Хто може отримати гроші

Міжнародна організація насамперед допомагає тим українцям, які переїхали з небезпечних регіонів, або проживають в областях, що постраждали внаслідок бойових дій. Тобто основними є дві категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

люди, які проживають в районах, що постраждали внаслідок бойових дій.

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Звичайно, що пріоритет матимуть вразливі групи населення: пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини тощо.

Як подати заявку на допомогу

що виплата надається на усіх членів родини, але становить не більше 33 300 гривень на всю сім’ю. Відповідно кожен член сім'ї отримає по 2 220 гривень щомісяця протягом 3 місяців, тобто загалом сума складе 6 660 гривень. Якщо ж у сім’ї троє людей, сума становитиме 19 980 гривень, якщо п'ятеро — 33 300 гривень.

Нагадуємо, що прийом заявок відбуватиметься до 20 березня 2023 року. Крім того, якщо ви отримуєте допомогу вже від інших організацій, то це не є перешкодою для отримання виплати.

Для того, щоб зареєструватися вам потрібно звернутися у чатбот WhatsApp або Viber.

Після цього запит потрапляє у загальну базу, а звідти його розподіляють між різними організаціями, які теж надають грошову допомогу. Отже, запит не обов'язково може бути спрямований до NRC.

Згодом, після прийняття заявки, виплата нараховуватиметься на український банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких його немає.

Основні помилки при подачі заявки

На сторінці організації пояснили, які можуть виникати помилки під час реєстрації, а саме:

написав "Привіт", але не отримав відповіді — через велику кількість запитів, відповідь може надходити протягом декількох годин. Тоді потрібно зачекати;

чатбот не пропускає далі після відповіді на запитання "Розкажіть трохи про себе" — треба обрати відповідь "Я постраждалий/а" серед запропонованих варіантів;

не вдається заповнити дату народження — вказуйте її у форматі, наприклад, 04/09/1990.

не проходить назва громади — напишіть її без додаткових символів та до 20 літер. Наприклад, Вінницька, Агрономічна, Гайсинська тощо. Вказувати слова громада/територіальна громада не потрібно;

дохід сім’ї — допомога від держави входить у цю суму. Її треба обов’язково вносити (це перевіряється). При цьому грошова допомога від міжнародних організацій не враховується до доходу;

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