Деякі українські сім'ї можуть отримати 33 тисячі гривень від норвезької організації
Норвезька рада у справах біженців (NRC) допомагає фінансово українським переселенцям. Однак в загальному сім'ї не можуть отримати виплати на суму більше ніж 33 300 гривень.
Хто може отримати гроші
Міжнародна організація насамперед допомагає тим українцям, які переїхали з небезпечних регіонів, або проживають в областях, що постраждали внаслідок бойових дій. Тобто основними є дві категорії громадян:
- внутрішньо переміщені особи (ВПО);
- люди, які проживають в районах, що постраждали внаслідок бойових дій.
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Звичайно, що пріоритет матимуть вразливі групи населення: пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини тощо.Важливо, що виплата надається на усіх членів родини, але становить не більше 33 300 гривень на всю сім’ю. Відповідно кожен член сім'ї отримає по 2 220 гривень щомісяця протягом 3 місяців, тобто загалом сума складе 6 660 гривень. Якщо ж у сім’ї троє людей, сума становитиме 19 980 гривень, якщо п'ятеро — 33 300 гривень.
Як подати заявку на допомогу
Нагадуємо, що прийом заявок відбуватиметься до 20 березня 2023 року. Крім того, якщо ви отримуєте допомогу вже від інших організацій, то це не є перешкодою для отримання виплати.
- Для того, щоб зареєструватися вам потрібно звернутися у чатбот WhatsApp або Viber.
- Після цього запит потрапляє у загальну базу, а звідти його розподіляють між різними організаціями, які теж надають грошову допомогу. Отже, запит не обов'язково може бути спрямований до NRC.
- Згодом, після прийняття заявки, виплата нараховуватиметься на український банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких його немає.
Основні помилки при подачі заявки
На сторінці організації пояснили, які можуть виникати помилки під час реєстрації, а саме:
- написав "Привіт", але не отримав відповіді — через велику кількість запитів, відповідь може надходити протягом декількох годин. Тоді потрібно зачекати;
- чатбот не пропускає далі після відповіді на запитання "Розкажіть трохи про себе" — треба обрати відповідь "Я постраждалий/а" серед запропонованих варіантів;
- не вдається заповнити дату народження — вказуйте її у форматі, наприклад, 04/09/1990.
- не проходить назва громади — напишіть її без додаткових символів та до 20 літер. Наприклад, Вінницька, Агрономічна, Гайсинська тощо. Вказувати слова громада/територіальна громада не потрібно;
- дохід сім’ї — допомога від держави входить у цю суму. Її треба обов’язково вносити (це перевіряється). При цьому грошова допомога від міжнародних організацій не враховується до доходу;
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- дохід потрібно вказувати без додаткових символів та літер, тобто 1 000, 3 000, 5 000 (сума виключно у гривнях);
- всі запитання, які стосуються сум, цифр, кількості, наприклад, скільки разів переїжджали, вказуються суто цифрами/числами без жодних додаткових слів;
- просить пін-код після відповіді на запитання "Розкажіть трохи про себе" — це означає, що ви випадково обрали "Співробітник/ця NRС". Почніть реєстрацію з іншого месенджера або повторіть вже наступного дня у тому ж;
- неправильно ввели дані — зателефонуйте на гарячу лінію 0 800 302 007 та залиште заявку на їх заміну;
- якщо через 12 годин ви не отримали відповіді від чатбота з результатом проходження заявки, пройдіть реєстрацію повторно.