Некоторые украинские семьи могут получить 33 тысяч гривен от норвежской организации

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) помогает финансово украинским переселенцам. Однако в общем семье не могут получить выплаты на сумму более 33 300 гривен.

Кто может получить деньги

Международная организация в первую очередь помогает украинцам, которые переехали из опасных регионов, или проживают в областях, пострадавших в результате боевых действий. То есть основными являются две категории граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.

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Конечно, приоритет будут иметь уязвимые группы населения: пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и т.д.

Как подать заявку на помощь

что выплата предоставляется на всех членов семьи, но составляет не более 33 300 гривен на всю семью. Соответственно, каждый член семьи получит по 2 220 гривен ежемесячно в течение 3 месяцев, то есть сумма составит 6 660 гривен. Если же в семье три человека, сумма будет составлять 19 980 гривен, если пятеро — 33 300 гривен.

Напоминаем, что прием заявок будет проходить до 20 марта 2023 года. Кроме того, если вы получаете помощь уже от других организаций, то это не препятствие для получения выплаты.

Для того чтобы зарегистрироваться вам нужно обратиться в чатбот WhatsApp или Viber.

После этого запрос попадает в общую базу, а оттуда его распределяют между разными организациями, тоже оказывающими денежную помощь. Следовательно, запрос необязательно может быть направлен в NRC.

Впоследствии после принятия заявки выплата будет начисляться на украинский банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых его нет.

Основные ошибки при подаче заявки

На странице организации объяснили, какие могут возникать ошибки при регистрации, а именно:

написал "Привет", но не получил ответа – из-за большого количества запросов, ответ может поступать в течение нескольких часов. Тогда нужно подождать;

чатбот не пропускает дальше после ответа на вопрос "Расскажите немного о себе" - нужно выбрать ответ "Я пострадавший/а" среди предложенных вариантов;

не удается заполнить дату рождения - указывайте ее в формате, например, 04/09/1990.

не проходит название общины - напишите ее без дополнительных символов и до 20 букв. Например, Винницкая, Агрономическая, Гайсинская и т.д. Указывать слова община/территориальная община не требуется;

доход семьи – помощь от государства входит в эту сумму. Ее нужно обязательно вносить (это проверяется). При этом денежная помощь от международных организаций не учитывается в доход;

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