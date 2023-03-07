Сколько стоит букет цветов

Чтобы проанализировать рынок цветов в Украине и цены на них, мы выбрали четыре крупных города в разных уголках Украины: Львов, Одессу, Киев и Днепр. Стоимость одного тюльпана в этом году в среднем в пределах 35 гривен за штуку, однако некоторые цветочные предлагают и по 48 гривен, например, в Киеве.

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В Львове в среднем цена букета будет начинаться от 280 гривен и может достигать более тысячи.

в среднем цена букета будет начинаться от 280 гривен и может достигать более тысячи. В Одессе цена цветов несколько ниже, согласно данным поисковика Google, – от 209 гривен.

цена цветов несколько ниже, согласно данным поисковика Google, – от 209 гривен. В столицы цена букета будет стартовать, как и во Львове, – от 280 гривен и будет достигать более тысячи гривен.

цена букета будет стартовать, как и во Львове, – от 280 гривен и будет достигать более тысячи гривен. В Днепре ситуация с ценами аналогична во Львове и Киеве.

Обратите внимание! Цена цветов будет различаться в зависимости от сорта, вида и места продажи, а также упаковки. При мониторинге цен мы опирались на рекламные данные поисковой сети Google, поэтому цены в вашем городе могут отличаться.

Сколько стоят цветы в Киеве? Одессе, Киеве и Днепре / Скриншоты по поиску Google

Интересно знать! В Дии недавно завершился опрос, где украинцев спросили, хотят ли они оставить выходной день на праздник 8 марта. Из 2,1 миллиона населения, участвовавшего в опросе, более 1,3 миллиона проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным.

Оптовая цена цветов

Чтобы сэкономить на букете, можно приобрести цветы оптом и завернуть их в бумагу самостоятельно, или же перевязать лентой и отдать предпочтение минимализму. Также в оптовых точках продаж довольно часто можно приобрести цветы в розницу.

Один из магазинов Львова, "Лепесток", предлагает розницу от 10 единиц. Там цена тюльпана колеблется от 35 до 70 гривен, в зависимости от сорта цветка.

Оптовая цена тюльпанов во Львове весной 2023 года / Скриншот 24 Канала

Цена 101 тюльпана или розы

Цена 101 тюльпана существенно дешевле 101 розы, хотя все будет зависеть от сорта розы. Так подобный букет тюльпанов будет стартовать от 6050 гривен до 5550 гривен, а вот роз от 11000.

Самый дешевый букет из роз из 101 единицы стоит 7 770, что всего на около тысячи дороже букета из тюльпанов.

Справка: данные взять с сайта bestflowers, предлагающего доставку по всей Украине, а значит, для всех городов цена будет одинаковая.

Предлагаем продавцы на OLX.

Также мы решили мониторить цены на OLX. Среди топ-об'явлений по всем городам Украины, самые выгодные предложения в Киеве. Там тюльпан можно купить от 16 до 25 гривен. Однако стоит отметить, что продавцы, которые предлагают тюльпаны по 16 гривен, продают их оптом, например от 100 или 500 единиц.

Что касается того, где цена самая дорогая, например, в Полтаве, Хмельницком и Киеве, один тюльпан предлагают приобрести за 35 гривен. В городе Стебник Львовской области один цветок может стать в 21 гривну.

Где в Украине дороже стоит букет цветов.

Цена одного цветка

Львов:

тюльпан – от 16 гривен до 85 гривен за штуку;

– от 16 гривен до 85 гривен за штуку; роза – от 25 гривен до 130 гривен за штуку.

Одесса:

тюльпан – от 18 гривен до 85 гривен за штуку;

– от 18 гривен до 85 гривен за штуку; роза – от 24 гривен до 145 гривен за штуку.

Киев:

тюльпан – от 16,50 гривны до 85 гривен за штуку;

– от 16,50 гривны до 85 гривен за штуку; роза – от 27 гривен до 142 гривен за штуку.

Днепр:

тюльпан – от 12,50 гривны до 85 гривен за штуку;

– от 12,50 гривны до 85 гривен за штуку; роза – от 67 гривен до 130 гривен за штуку.