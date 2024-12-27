ВПО зможуть отримати допомогу за трьома програмами у 2025 році

У 2025 році для внутрішньо переміщених осіб передбачено три програми грошової підтримки, затверджені державою. Йдеться про допомогу на проживання та субсидії на оренду житла.

Державна допомога на проживання

ВПО продовжуватимуть отримувати фінансову підтримку: 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю, повідомляє 24 Канал.

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Ці виплати надаються протягом перших шести місяців після переселення. Після цього право на допомогу залишаються за такими категоріями:

пенсіонери, чия пенсія не перевищує 9 444 гривень;

особи з інвалідністю I та II груп;

діти з інвалідністю до 18 років;

тяжкохворі діти;

діти-сироти;

діти, позбавлені опіки, до 23 років, а також їхні опікуни, батьки або названі батьки.

Допомогу також зможуть отримати:

сім’ї з дітьми до 14 років, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій, а також у відносно безпечних регіонах;

родини, в яких один із членів має інвалідність I групи, є дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжкохворою дитиною під опікою;

вагітні жінки, які перебувають на 30-му тижні вагітності чи пізніше;

діти віком до 14 років, які прибули без супроводу батьків.

Субсидії на оренду житла для переселенців

Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидії на оренду житла вже з середини січня, коли стартують відповідні програми.

Ця допомога передбачена для переселенців, які проживають у таких регіонах:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Запорізька;

Миколаївська;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Луганська;

Донецька (крім тимчасово окупованих територій).

Заяву на отримання субсидії можна подати лише за умови, якщо орендна плата перевищує 30% загального доходу сім’ї. Для цього потрібно мати офіційно укладений договір оренди.

Зауважте! Крім того, переселенці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло в рамках програми "єВідновлення", за умови, що це було їхнім єдиним житлом.