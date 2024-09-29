Кому і як призначається допомога по безробіттю

Розмір допомоги по безробіттю визначається кількома факторами, такими як середня заробітна плата, тривалість страхового стажу та причина припинення трудових відносин. Така допомога надається застрахованим особам, які визнані безробітними відповідно до встановлених норм.

Як призначається допомога по безробіттю

Мінімальний розмір допомоги коливається від 1 500 до 2 500 гривень. Про це розповіла адвокатка Анна Даніель виданню informator.ua.

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Зауважте! Безробітною вважається особа віком від 15 до 70 років, яка внаслідок відсутності роботи не має заробітку або інших доходів, передбачених законодавством, і готова до працевлаштування.

Статус безробітного надається за їх особистою заявою (включаючи електронну подачу) за відсутності роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, який відповідає за державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції.

Рішення про призначення допомоги по безробіттю, розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформляється наказом керівника центру зайнятості, в якому безробітний зареєстрований та отримує соціальні послуги,

– каже адвокатка.

Розмір допомоги по безробіттю визначається трьома основними факторами:

середньою заробітною платою;

тривалістю страхового стажу;

підставами для припинення трудових відносин.

До слова! Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створений для управління страхуванням у випадку безробіття, акумуляції страхових внесків, контролю за витратами, виплати допомоги та надання соціальних послуг, а також виконання інших функцій.