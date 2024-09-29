Як призначається допомога по безробіттю

Мінімальний розмір допомоги коливається від 1 500 до 2 500 гривень. Про це розповіла адвокатка Анна Даніель виданню informator.ua.

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Зауважте! Безробітною вважається особа віком від 15 до 70 років, яка внаслідок відсутності роботи не має заробітку або інших доходів, передбачених законодавством, і готова до працевлаштування.

Статус безробітного надається за їх особистою заявою (включаючи електронну подачу) за відсутності роботи з першого дня реєстрації у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, який відповідає за державну політику у сфері зайнятості та трудової міграції.

Рішення про призначення допомоги по безробіттю, розмір і строки виплати, відкладення, скорочення та припинення виплати оформляється наказом керівника центру зайнятості, в якому безробітний зареєстрований та отримує соціальні послуги,

– каже адвокатка.

Розмір допомоги по безробіттю визначається трьома основними факторами:

середньою заробітною платою;

тривалістю страхового стажу;

підставами для припинення трудових відносин.

До слова! Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття створений для управління страхуванням у випадку безробіття, акумуляції страхових внесків, контролю за витратами, виплати допомоги та надання соціальних послуг, а також виконання інших функцій.