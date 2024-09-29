Как назначается пособие по безработице

Минимальный размер пособия колеблется от 1 500 до 2 500 гривен. Об этом рассказала адвокат Анна Даниэль изданию informator.ua.

Читайте также Банки начали завозить меньше наличной валюты в Украину: с чем это связано

Обратите внимание! Безработным считается лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое вследствие отсутствия работы не имеет заработка или других доходов, предусмотренных законодательством, и готово к трудоустройству.

Статус безработного предоставляется по их личному заявлению (включая электронную подачу) при отсутствии работы с первого дня регистрации в территориальных органах центрального органа исполнительной власти, который отвечает за государственную политику в сфере занятости и трудовой миграции.

Решение о назначении пособия по безработице, размер и сроки выплаты, отложения, сокращения и прекращения выплаты оформляется приказом руководителя центра занятости, в котором безработный зарегистрирован и получает социальные услуги,

– говорит адвокат.

Размер пособия по безработице определяется тремя основными факторами:

средней заработной платой;

продолжительностью страхового стажа;

основаниями для прекращения трудовых отношений.

К слову! Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы создан для управления страхованием в случае безработицы, аккумуляции страховых взносов, контроля за расходами, выплаты помощи и предоставления социальных услуг, а также выполнения других функций.