Как назначается пособие по безработице
Минимальный размер пособия колеблется от 1 500 до 2 500 гривен. Об этом рассказала адвокат Анна Даниэль изданию informator.ua.
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Обратите внимание! Безработным считается лицо в возрасте от 15 до 70 лет, которое вследствие отсутствия работы не имеет заработка или других доходов, предусмотренных законодательством, и готово к трудоустройству.
Статус безработного предоставляется по их личному заявлению (включая электронную подачу) при отсутствии работы с первого дня регистрации в территориальных органах центрального органа исполнительной власти, который отвечает за государственную политику в сфере занятости и трудовой миграции.
Решение о назначении пособия по безработице, размер и сроки выплаты, отложения, сокращения и прекращения выплаты оформляется приказом руководителя центра занятости, в котором безработный зарегистрирован и получает социальные услуги,
– говорит адвокат.
Размер пособия по безработице определяется тремя основными факторами:
- средней заработной платой;
- продолжительностью страхового стажа;
- основаниями для прекращения трудовых отношений.
К слову! Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы создан для управления страхованием в случае безработицы, аккумуляции страховых взносов, контроля за расходами, выплаты помощи и предоставления социальных услуг, а также выполнения других функций.