Якщо залишились без роботи: які виплати зможуть отримати українці

Українці, що залишились без роботи, мають право на отримання державної грошової підтримки. Вона називається допомога по безробіттю, та надається громадянам України, які зареєстрували такий офіційний статус.

Яка допомога по безробіттю у 2026 році

Допомога призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою, про що повідомили у Дії.

Проте під час воєнного стану дії інше правило. Допомога призначається з першого дня після дня надання статусу зареєстрованого безробітного.

Розмір допомоги по безробіттю залежить від багатьох факторів:

від наявного страхового стажу;

розміру зарплати (доходу);

тривалості безробіття;

статті звільнення з останнього місця роботи тощо.

Зокрема, мінімальний розмір допомоги – це 3 900 гривень. Про це йдеться на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Отримувати мінімальну суму можуть такі особи:

застраховані особи, які ще не мали 7 місяців страхового стажу протягом року, – до отримання статусу безробітного; застраховані особи, які працювали не менше, ніж 7 місяців, перед настанням безробіття; ВПО та особи, які перебувають на ТОТ та не мають документів, що підтверджують їхній страховий стаж.

Деякі українці можуть отримати грошову допомогу в розмірі 1 650 гривень:

молодь, яка ще не має страхового стажу та потребує сприяння у працевлаштуванні;

люди, які були звільнені з роботи з певних підстав, передбачених законодавством.

Водночас максимальна виплата становить 8 647 гривень. Тобто вона дорівнює розміру мінімальної зарплати станом на 2026 рік.

Нагадаємо, що нарахування страхового стажу наразі відбувається інакше. Правила набули чинності 2 серпня. Вони можуть вплинути на пенсію та інші види грошових допомог.