Допомога на поховання: якою буде сума у 2025 році

Держава може допомогти українцям поховати родичів. Виплата здійснюється особам, які здійснили поховання.

Який розмір допомоги на поховання у 2025 році

Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію, повідомляє 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Наприклад, якщо пенсіонер одержував пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії. Проте також вона складає не менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (13 420 гривень).

Водночас для тих людей, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги складає дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Як українцям отримати допомогу на поховання

Для отримання допомоги українцям необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Грошова допомога у такому випадку виплачується шляхом зарахування на банківський рахунок особи, яка здійснювала поховання.

Як отримати кошти людині, що не має банківського рахунку Але якщо в одержувача відсутній банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Тоді заявник може у будь-якому відділенні Ощадбанку отримати кошти. Для цього потрібно надати паспорт та ідентифікаційний код.



Які документи потрібно надати для отримання допомоги

Людині, яка звертається за допомогою, потрібно в оригіналі подати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому);

свідоцтво про смерть;

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

реквізити свого банківського рахунку.

Зверніть увагу! Надавати потрібно саме оригінали, а не копії документів.