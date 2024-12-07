Какой размер пособия на погребение в 2025 году

Размер пособия на погребение зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия, сообщает 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Например, если пенсионер получал пенсию согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то помощь выплачивается в размере трехмесячной пенсии. Однако также она составляет не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (13 420 гривен).

В то же время для тех людей, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или других законов, размер помощи составляет две пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Как украинцам получить помощь на погребение

Для получения помощи украинцам необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Денежная помощь в таком случае выплачивается путем зачисления на банковский счет лица, которое осуществляло погребение.

Как получить средства человеку, не имеющему банковского счета Но если у получателя отсутствует банковский счет, то выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка". Тогда заявитель может в любом отделении Ощадбанка получить средства. Для этого нужно предоставить паспорт и идентификационный код.



Какие документы нужно предоставить для получения помощи

Человеку, который обращается за помощью, нужно в оригинале подать следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

свидетельство о смерти;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера;

реквизиты своего банковского счета.

Обратите внимание! Предоставлять нужно именно оригиналы, а не копии документов.