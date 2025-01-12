Виплати на поховання: хто має право на допомогу та як її отримати

Держава надає фінансову допомогу для організації поховання родича. Розмір виплати залежить від пенсії померлого та інших умов. Хто має право на цю підтримку та як її отримати, читайте далі.

Допомога на поховання у 2025 році

Якщо пенсіонер отримував пенсію за законом про забезпечення військових і деяких інших осіб, то виплата на поховання дорівнює трьом місячним пенсіям, але не менше ніж 13 420 гривень, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд.

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Водночас якщо пенсіонер отримував пенсію за законом про держстрахування або іншими законами, то допомога на поховання становить дві його пенсії на момент смерті.

Зверніть увагу! Щоб отримати таку допомогу від держави потрібно звернутися до відділення ПФУ.

Таким чином для отримання допомоги на поховання потрібно подати:

паспорт та ідентифікаційний код,

заяву на виплату допомоги (заповнюється під час прийому),

свідоцтво про смерть,

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану або довідку про смерть пенсіонера,

реквізити банківського рахунку.

Грошова допомога в такому випадку надається шляхом зарахування на банківський рахунок особи, яка організувала поховання.

Якщо в отримувача немає банківського рахунку, виплата проводиться через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". Заявник може отримати кошти в будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код.