Помощь на погребение в 2025 году

Если пенсионер получал пенсию по закону об обеспечении военных и некоторых других лиц, то выплата на погребение равна трем месячным пенсиям, но не менее 13 420 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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В то же время если пенсионер получал пенсию по закону о госстраховании или другими законами, то помощь на погребение составляет две его пенсии на момент смерти.

Обратите внимание! Чтобы получить такую помощь от государства нужно обратиться в отделение ПФУ.

Таким образом для получения пособия на погребение нужно подать:

паспорт и идентификационный код,

заявление на выплату помощи (заполняется во время приема),

свидетельство о смерти,

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния или справку о смерти пенсионера,

реквизиты банковского счета.

Денежная помощь в таком случае предоставляется путем зачисления на банковский счет лица, которая организовала погребение.

Если у получателя нет банковского счета, выплата производится через международную платежную систему "Быстрая копейка". Заявитель может получить средства в любом отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код.