Чи надається допомога на поховання у 2025 році
- Держава продовжить надавати допомогу на поховання у 2025 році.
- Особи, що проводять поховання, мають право на виплату, що дорівнює 2 пенсіям померлого, за умови подання заяви та пакету документів.
Цьогоріч держава продовжить надавати допомогу на поховання. Розмір цієї виплати залежить від пенсії померлого.
Яка допомога на поховання зараз
Пенсіонери, що отримували виплати згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або іншим законом, мають право на виплату, яка рівна 2 пенсіям померлого, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! В такому випадку, береться розмір пенсії на момент смерті.
Щоб отримати таку допомогу, особа має звернутись у ПФУ з заявою та пакетом документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код,
- свідоцтво про смерть,
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану (або ж довідка про смерть пенсіонера);
- довідка з реквізитами банківського рахунку.
Кошти будуть зараховані на банківський рахунок особи, що проводила поховання.
Якщо у одержувача відсутній поточний банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку може отримати кошти, звернувшись із паспортом та ідентифікаційним кодом,
– повідомляє ПФУ.
Зауважте! Є особи для яких ця допомога розраховується по-іншому. Зокрема, йдеться про військових пенсіонерів.