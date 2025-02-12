Яка допомога на поховання зараз
Пенсіонери, що отримували виплати згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або іншим законом, мають право на виплату, яка рівна 2 пенсіям померлого, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! В такому випадку, береться розмір пенсії на момент смерті.
Щоб отримати таку допомогу, особа має звернутись у ПФУ з заявою та пакетом документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код,
- свідоцтво про смерть,
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану (або ж довідка про смерть пенсіонера);
- довідка з реквізитами банківського рахунку.
Кошти будуть зараховані на банківський рахунок особи, що проводила поховання.
Якщо у одержувача відсутній поточний банківський рахунок, то виплата здійснюється через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": заявник у будь-якому відділенні Ощадбанку може отримати кошти, звернувшись із паспортом та ідентифікаційним кодом,
– повідомляє ПФУ.
Зауважте! Є особи для яких ця допомога розраховується по-іншому. Зокрема, йдеться про військових пенсіонерів.