Какая помощь на погребение сейчас

Пенсионеры, получавшие выплаты согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другому закону, имеют право на выплату, равную 2 пенсиям умершего, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Газ в Европе рекордно дорожает: Еврокомиссия хочет ограничить цены

Обратите внимание! В таком случае, берется размер пенсии на момент смерти.

Чтобы получить такую помощь, лицо должно обратиться в ПФУ с заявлением и пакетом документов:

паспорт;

идентификационный код,

свидетельство о смерти,

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния (или справка о смерти пенсионера);

справка с реквизитами банковского счета.

Средства будут зачислены на банковский счет лица, проводившего погребение.

Если у получателя отсутствует текущий банковский счет, то выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка": заявитель в любом отделении Ощадбанка может получить средства, обратившись с паспортом и идентификационным кодом,

– сообщает ПФУ.

Заметьте! Есть лица для которых эта помощь рассчитывается по-другому. В частности, речь идет о военных пенсионерах.