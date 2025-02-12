Какая помощь на погребение сейчас
Пенсионеры, получавшие выплаты согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другому закону, имеют право на выплату, равную 2 пенсиям умершего, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Обратите внимание! В таком случае, берется размер пенсии на момент смерти.
Чтобы получить такую помощь, лицо должно обратиться в ПФУ с заявлением и пакетом документов:
- паспорт;
- идентификационный код,
- свидетельство о смерти,
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния (или справка о смерти пенсионера);
- справка с реквизитами банковского счета.
Средства будут зачислены на банковский счет лица, проводившего погребение.
Если у получателя отсутствует текущий банковский счет, то выплата осуществляется через международную платежную систему "Быстрая копейка": заявитель в любом отделении Ощадбанка может получить средства, обратившись с паспортом и идентификационным кодом,
– сообщает ПФУ.
Заметьте! Есть лица для которых эта помощь рассчитывается по-другому. В частности, речь идет о военных пенсионерах.