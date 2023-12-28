Пів мільярда гривень на допомогу: хто отримає одноразову виплату від держави
Джерело:Мінсоцполітики
Кабмін ухвалив Порядок призначення одноразової виплати для осіб, які постраждали внаслідок російської агресії. Проте отримають гроші не усі, а лише люди певної категорії.
Кому нададуть виплати
Тож одноразову грошову допомогу за завдану шкоду життю та здоров’ю виплатять:
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- працівникам об’єктів критичної інфраструктури;
- державним службовцям;
- посадовим особам органів місцевого самоврядування.
У пресслужбі повідомили, що на виплати грошової допомоги для усіх постраждалих з Бюджету-2024 буде виділено 480,3 мільйона гривень.Зверніть увагу! Повністю рішення називається – "Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".
Яким ВПО з січня не платитимуть
В першу чергу з січня припинять виплати для ВПО, які понад 30 днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин, перебували закордоном.
Також щомісячні надходження більше не отримають особи, які знаходяться у місцях позбавлення волі або ті, хто засуджені за колабораціонізм.
Ще гроші не отримають українці:
- які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);
- які купили новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім тих, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);
- які отримували допомогу від держави, але мають власне житло площею понад 13,65 квадратного метра на одного члена сім’ї на території, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;
- які придбали іноземну валюту або банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), чи мають на депозитному банківському рахунку кошти на цю ж суму.