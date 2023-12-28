Кому предоставят выплаты
Поэтому единовременную денежную помощь за нанесенный вред жизни и здоровью выплатят:
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- работникам объектов критической инфраструктуры;
- государственным служащим;
- должностным лицам органов местного самоуправления.
В пресс-службе сообщили, что на выплаты денежной помощи для всех пострадавших из Бюджета-2024 будет выделено 480,3 миллиона гривен.
Каким ВПЛ с января не будут платить
В первую очередь с января прекратят выплаты для ВПЛ, которые более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин находились за границей.
Также ежемесячные поступления больше не получат лица, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.
Еще деньги не получат украинцы:
- которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);
- купившие новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме тех, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);
- получавшие помощь от государства, но имеющие собственное жилье площадью более 13,65 квадратного метра на одного члена семьи на территории, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;
- которые приобрели иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг) или имеют на депозитном банковском счете средства на эту же сумму.