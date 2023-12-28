Кому нададуть виплати

Тож одноразову грошову допомогу за завдану шкоду життю та здоров’ю виплатять:

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працівникам об’єктів критичної інфраструктури;

державним службовцям;

посадовим особам органів місцевого самоврядування.

У пресслужбі повідомили, що на виплати грошової допомоги для усіх постраждалих з Бюджету-2024 буде виділено 480,3 мільйона гривень.

Зверніть увагу! Повністю рішення називається – "Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України".

Яким ВПО з січня не платитимуть

В першу чергу з січня припинять виплати для ВПО, які понад 30 днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин, перебували закордоном.

Також щомісячні надходження більше не отримають особи, які знаходяться у місцях позбавлення волі або ті, хто засуджені за колабораціонізм.

Ще гроші не отримають українці: