Деякі українці мають право отримати 10 місячних пенсій: як оформити солідну виплату

Окремі категорії українців під час оформлення пенсії можуть розраховувати не лише на щомісячні виплати, а й на значну одноразову грошову допомогу. За виконання визначених законом умов держава виплачує суму, що дорівнює десяти місячним окладам.

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Право на таку виплату мають працівники окремих професій, зокрема освітяни, медики та деякі інші категорії, якщо вони відповідають встановленим вимогам, пише ПФУ.

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Однією з головних умов є достатній страховий стаж: для чоловіків щонайменше 35 років, а для жінок – не менше 30 років. Цей стаж повинен бути набутий на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років. До таких належать робота в деяких установах:

загальноосвітні, військові, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, логопедичні пункти, школи-клініки, виховні заклади;

заклади професійно-технічної освіти та виші I-II рівнів акредитації;

дитячі садки;

позашкільні навчальні заклади;

бібліотеки;

лікарні, поліклініки, дитячі медичні заклади;

аптеки та інші установи, визначені законодавством.

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До страхового стажу зараховується період роботи у визначених законом установах та на посадах, перелік яких затверджений урядом. Підтвердженням є записи у трудовій книжці та дані з реєстру застрахованих осіб. У разі потреби допускається подання додаткових документів.

Ще одна важлива вимога – до моменту оформлення пенсії людина не повинна була отримувати жодного іншого виду пенсії. При цьому закон дозволяє підсумовувати стаж, отриманий під час роботи у закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Пам’ятайте також, що грошова допомога у розмірі десяти окладів виплачується лише один раз – у день призначення пенсії. Повторно скористатися таким правом неможливо.

До слова, пенсії за вислугу років призначаються окремим категоріям громадян, чия робота призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Сума пенсії індивідуальна, для військових, поліцейських і прокурорів складає від 50% до 70% від грошового забезпечення, а для інших категорій розраховується за формулою ПФУ. Пенсія призначається з дня звернення. Але за умови звільнення з роботи або посади, що дає право на призначення пенсії.