Кто может получить сразу 10 пенсий

Право на такую выплату имеют работники отдельных профессий, в частности педагоги, медики и некоторые другие категории, если они соответствуют установленным требованиям, пишет ПФУ.

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Одним из главных условий является достаточный страховой стаж: для мужчин не менее 35 лет, а для женщин – не менее 30 лет. Этот стаж должен быть приобретен на должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет. К ним относятся работа в некоторых учреждениях:

общеобразовательные, военные, музыкальные и художественные школы;

межшкольные учебно-производственные комбинаты;

детские дома, логопедические пункты, школы-клиники, воспитательные учреждения;

учреждения профессионально-технического образования и вузы I–II уровней аккредитации;

детские сады;

внешкольные учебные заведения;

библиотеки;

больницы, поликлиники, детские медицинские учреждения;

аптеки и другие учреждения, определенные законодательством.

Как оформить десятикратную пенсию

В страховой стаж засчитывается период работы в определенных законом учреждениях и на должностях, перечень которых утвержден правительством. Подтверждением служат записи в трудовой книжке и данные из реестра застрахованных лиц. В случае необходимости допускается представление дополнительных документов.

Еще одно важное требование – до момента оформления пенсии человек не должен был получать никакой другой вид пенсии. При этом закон позволяет суммировать стаж, полученный во время работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

Помните также, что денежная помощь в размере десяти окладов выплачивается только один раз – в день назначения пенсии. Повторно воспользоваться таким правом невозможно.

К слову, пенсии за выслугу лет назначаются отдельным категориям граждан, чья работа приводит к потере профессиональной трудоспособности или годности.

Сумма пенсии индивидуальна: для военных, полицейских и прокуроров она составляет от 50% до 70% от денежного довольствия, а для других категорий рассчитывается по формуле ПФУ. Пенсия назначается со дня обращения. Но при условии увольнения с работы или должности, дающей право на назначение пенсии.