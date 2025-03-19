Хто з українців може отримати допомогу на проживання більш як 10 тисяч гривень

Частина ВПО може отримати спеціальну допомогу від держави. Йдеться зокрема, про переселенців старшого віку та тих, хто має інвалідність.

Яка допомога надається переселенцям

Вказані категорії переселенців, що потребують догляду та були змушені евакуюватися з небезпечних населених пунктів, мають право на допомогу соціальних фахівців та безоплатне проживання у громадах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Держава оплачує підтримане проживання або стаціонарний догляд в громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд в нових умовах, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом, з іншими необхідними потребами.

Йдеться про те, що соціальні працівники мають надавати таку допомогу переселенцям:

допомагати з доглядом;

виконувати певні побутові задачі;

купувати продукти;

залучати людину до життя громади;

допомагати розв'язувати правові питання.

Зверніть увагу! Люди, які мають право отримати ці послуги, можуть самостійно обирати місце їх надання. Загалом, витрати на таке проживання та догляд складають приблизно 13 – 16 тисяч гривень щомісячно (сума залежить від рівня підтримки).