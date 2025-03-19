Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що критерії складнощів через санкції для американців та європейців значно різняться із критеріями росіян. На Заході основним мірилом проблем в економічній царині є падіння доходів населення, а от для Росії це не є чимось важливим.

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"Москва користуючись погіршенням рівня життя власних громадян буде фінансувати воєнно-промисловий комплекс і розказуватиме всім, що це нормальне явище", – сказав він.

Росіяни ігнорують власні проблеми

Олег Пендзин зауважив, що Росія є країною, яка видобуває найбільше природного газу, однак понад 60% населених пунктів країни не газифіковані.

Це яскравий приклад того, що рівень життя росіян на окраїнах та, наприклад, у Москві колосально відрізняється.

Це нікого не хвилює, тому, якщо і буде укладена будь-яка мирна угода, то загальний обсяг воєнних видатків у Росії не зменшиться. Зворотного шляху на девоєнізацію російської економіки немає,

– підкреслив економіст.

На його думку, основне питання полягає в тому, як довго терпітиме таке становище "російський нарід" або як довго житиме Владімір Путін.

Поки він живий та парадигма, в якій існує російська економіка, мінятися не буде. Росіяни й далі житимуть погано та матимуть величезні черги за продуктами, але продовжуватимуть фінансувати воєнну економіку, бо їм пояснюватимуть чому це "потрібно",

– висловився Олег Пендзин.

Він додав, що єдина людина, яка зможе врятувати Росію від економічного занепаду – це Дональд Трамп. Лідер США заявляє про політику, яка може сприяти послабленню санкційного тиску на країну-агресорку.

Зазначимо, Вашингтон розглядає можливість послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору, щоб мати змогу оперативно їх скасувати в разі домовленості про припинення війни в Україні. Водночас Білий дім також обговорює можливість запровадження жорсткіших санкцій, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.