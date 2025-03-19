Какая помощь предоставляется переселенцам
Указанные категории переселенцев, которые нуждаются в уходе и были вынуждены эвакуироваться из опасных населенных пунктов, имеют право на помощь социальных специалистов и бесплатное проживание в общинах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.
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Государство оплачивает поддержанное проживание или стационарный уход в общинах, квартирах или домах. Также оплачивается работа команды социальных работников, которые обеспечивают уход в новых условиях, помогают людям адаптироваться к жизни, справиться с бытом, с другими необходимыми потребностями.
Речь идет о том, что социальные работники должны предоставлять такую помощь переселенцам:
- помогать с уходом;
- выполнять определенные бытовые задачи;
- покупать продукты;
- привлекать человека к жизни общины;
- помогать решать правовые вопросы.
Обратите внимание! Люди, которые имеют право получить эти услуги, могут самостоятельно выбирать место их предоставления. В общем, расходы на такое проживание и уход составляют примерно 13 – 16 тысяч гривен ежемесячно (сумма зависит от уровня поддержки).