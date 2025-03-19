Яка допомога надається переселенцям

Вказані категорії переселенців, що потребують догляду та були змушені евакуюватися з небезпечних населених пунктів, мають право на допомогу соціальних фахівців та безоплатне проживання у громадах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Оксана Жолнович

Міністерка соціальної політики

Держава оплачує підтримане проживання або стаціонарний догляд в громадах, квартирах чи будинках. Також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд в нових умовах, допомагають людям адаптуватися до життя, впоратися з побутом, з іншими необхідними потребами.

Йдеться про те, що соціальні працівники мають надавати таку допомогу переселенцям:

  • допомагати з доглядом;
  • виконувати певні побутові задачі;
  • купувати продукти;
  • залучати людину до життя громади;
  • допомагати розв'язувати правові питання.

Зверніть увагу! Люди, які мають право отримати ці послуги, можуть самостійно обирати місце їх надання. Загалом, витрати на таке проживання та догляд складають приблизно 13 – 16 тисяч гривень щомісячно (сума залежить від рівня підтримки).