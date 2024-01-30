Нове рішення Кабміну: як спростили отримання допомоги для родин військових

Родини військових можуть отримати державну допомогу. Для цього їм необхідно звернутись у відповідальні органи.

Яке рішення прийняв Кабмін

Аби отримати допомогу, родина військового має надати підтвердження про свою приналежність до оборонця. Тепер цей механізм буде спрощеним.

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Проєкт змін розробили з метою спрощення порядку визначення кола осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення або допомоги,

– йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій

Спрощена схема діятиме до кінця воєнного стану. Комісією визначено список органів, на які розповсюджуватиметься це нововведення.

Відтепер визначено чіткий перелік державних органів, які мають право на отримання інформації щодо осіб, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців,

– повідомляють представники Мінреінтеграції

Для кого діятиме цей механізм

Завдяки вказаній процедурі, оперативніше визначатиметься родинне коло військового. Під спрощений механізм підпадають родини службовців з:

СБУ.

Міноборони.

Адміністрацій Держспецтрансслужби та Держспецзв'язку.

Служби зовнішньої розвідки.

Держприкордонслужби.

ГУР.

Управління державної охорони.

Головного управління Національної гвардії.

Рішення про спрощення процесу було ініційовано під час щотижневої наради з питань ветеранської політики. Збори проводяться під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.