На які виплати мають право сім'ї ВПО з дітьми

З початку повномасштабної війни, допомогу внутрішньо переміщеним особам надає і держава, і міжнародні благодійні організації. Що стосується держави, то загальна сума допомоги для родини з дітьми складає 7 тисяч гривень на місяць.

Як отримати допомогу для ВПО

Для того, щоб отримати допомогу, документи можна подати особисто або онлайн через застосунок Дія. Для подання заяви потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію у населеному пункті, що був окупований або де тривають активні бойові дії.

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Також оформити довідку та отримати щомісячну допомогу можна безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де перебуває переселений, через управління соцзахисту населення або органи соціальної опіки.

Допомога від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам надається щомісяця в розмірі 2 тисяч гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Яку ще допомогу можуть отримувати українці

Доплата до пенсії за дітей

Пенсіонерам, які не працюють та мають на своєму утриманні дітей до 18 років, держава виплатить надбавки – по 150 гривень на кожного. Розуміємо, що сума невелика, але за теперішніх умов така інформація багатьом може стати в пригоді.

Пенсіонеру необхідно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії та надати документи:

паспорт;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Виплата надбавки продовжиться до досягнення утриманцем 18 років.

Допомога від "Право на захист"

В Україні незабаром розпочнеться друга хвиля виплат у розмірі 6600 гривень внутрішньо переміщеним особам.

Допомогу фінансуватиме благодійний фонд "Право на захист". Виплати через "Дію" отримають постраждалі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО із Харківської області.

Допомога, як і раніше, виплачуватиметься упродовж 3 місяців – по 2200 гривень на місяць.

Хто може отримати допомогу: