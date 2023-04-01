Як отримати допомогу для ВПО
Для того, щоб отримати допомогу, документи можна подати особисто або онлайн через застосунок Дія. Для подання заяви потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію у населеному пункті, що був окупований або де тривають активні бойові дії.
Цікаво До пенсії 20 тисяч гривень: як пенсіонерам отримати таку суму
Також оформити довідку та отримати щомісячну допомогу можна безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де перебуває переселений, через управління соцзахисту населення або органи соціальної опіки.
Допомога від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам надається щомісяця в розмірі 2 тисяч гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Яку ще допомогу можуть отримувати українці
Доплата до пенсії за дітей
Пенсіонерам, які не працюють та мають на своєму утриманні дітей до 18 років, держава виплатить надбавки – по 150 гривень на кожного. Розуміємо, що сума невелика, але за теперішніх умов така інформація багатьом може стати в пригоді.
Пенсіонеру необхідно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії та надати документи:
- паспорт;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- трудову книжку пенсіонера;
- свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;
- довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.
- Виплата надбавки продовжиться до досягнення утриманцем 18 років.
Допомога від "Право на захист"
В Україні незабаром розпочнеться друга хвиля виплат у розмірі 6600 гривень внутрішньо переміщеним особам.
Допомогу фінансуватиме благодійний фонд "Право на захист". Виплати через "Дію" отримають постраждалі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО із Харківської області.
Допомога, як і раніше, виплачуватиметься упродовж 3 місяців – по 2200 гривень на місяць.
Хто може отримати допомогу:
- громадяни віком від 55 років;
- вагітні жінки;
- самотні матері з дітьми віком до двох років;
- особи з інвалідністю;
- неповні сім'ї.
- Перевага надаватиметься внутрішнім переселенцям, які стали на облік протягом останнього місяця.