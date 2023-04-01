Як отримати допомогу для ВПО

Для того, щоб отримати допомогу, документи можна подати особисто або онлайн через застосунок Дія. Для подання заяви потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію у населеному пункті, що був окупований або де тривають активні бойові дії.

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Також оформити довідку та отримати щомісячну допомогу можна безпосередньо у ЦНАПі тієї громади, де перебуває переселений, через управління соцзахисту населення або органи соціальної опіки.

Допомога від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам надається щомісяця в розмірі 2 тисяч гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Яку ще допомогу можуть отримувати українці

Доплата до пенсії за дітей

Пенсіонерам, які не працюють та мають на своєму утриманні дітей до 18 років, держава виплатить надбавки – по 150 гривень на кожного. Розуміємо, що сума невелика, але за теперішніх умов така інформація багатьом може стати в пригоді.

Пенсіонеру необхідно звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії та надати документи:

паспорт;

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

трудову книжку пенсіонера;

свідоцтво про народження дитини, яка перебуває на утриманні пенсіонера;

довідки уповноважених органів з місця проживання про перебування на утриманні або спільне проживання із заявником.

Виплата надбавки продовжиться до досягнення утриманцем 18 років.

Допомога від "Право на захист"

В Україні незабаром розпочнеться друга хвиля виплат у розмірі 6600 гривень внутрішньо переміщеним особам.

Допомогу фінансуватиме благодійний фонд "Право на захист". Виплати через "Дію" отримають постраждалі мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів Київської області, а з листопада – і ВПО із Харківської області.

Допомога, як і раніше, виплачуватиметься упродовж 3 місяців – по 2200 гривень на місяць.

Хто може отримати допомогу: