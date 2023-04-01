Как получить помощь для ВПЛ
Для получения помощи документы можно подать лично или онлайн через приложение Действие. Для подачи заявления нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию в населенном пункте, который был оккупирован или продолжаются активные боевые действия.
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Также оформить справку и получить ежемесячную помощь можно непосредственно в ЦНАПе того общества, где находится переселен, через управление соцзащиты населения или органы социальной опеки.
Помощь от государства на проживание внутри перемещенным лицам предоставляется ежемесячно в размере 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Какую еще помощь могут получать украинцы
Доплата к пенсии за детей
Пенсионерам, которые не работают и содержат детей до 18 лет, государство выплатит надбавки – по 150 гривен на каждого. Понимаем, что сумма небольшая, но при нынешних условиях такая информация многим может пригодиться.
Пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии и предоставить документы:
- паспорт;
- документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- трудовую книжку пенсионера;
- свидетельство о рождении ребенка, находящегося на содержании пенсионера;
- справки уполномоченных органов с места жительства о содержании или совместное проживание с заявителем.
- Выплата надбавки продлится до достижения иждивенцем 18 лет.
Помощь от "Право на защиту"
В Украине скоро начнется вторая волна выплат в размере 6600 гривен внутренне перемещенным лицам.
Помощь будет финансировать благотворительный фонд "Право на защиту". Выплаты через "Дію" получат пострадавшие жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, а с ноября - и ВПЛ из Харьковской области.
Помощь по-прежнему будет выплачиваться в течение 3 месяцев – по 2200 гривен в месяц.
Кто может получить помощь:
- граждане в возрасте от 55 лет;
- беременные женщины;
- одинокие матери с детьми младше двух лет;
- лица с инвалидностью;
- неполные семьи.
- Предпочтение будет отдаваться внутренним переселенцам, ставшим на учет в течение последнего месяца.