Хто з українців може отримати допомогу на вирішення соціально-побутових питань

Українські військові мають право на отримання фінансової допомоги для вирішення соціально-побутових потреб. Сума виплат відповідає місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця.

Коли військовим надаються кошти на соціально-побутові питання

Військовослужбовці Збройних сил України можуть отримувати такі виплати для вирішення своїх соціальних та побутових питань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Допомога для вирішення соціально-побутових питань надається в кількох випадках, серед яких:

смерть дружини (чоловіка), дітей або батьків військовослужбовця;

поранення, контузія, інвалідність, спричинена пораненням чи контузією;

погіршення здоров'я військовослужбовця або розвиток різних захворювань;

необхідність протезування, трансплантації органів тощо.

Зауважте! Ця матеріальна допомога надається у розмірі місячного грошового забезпечення.

Які пільги мають військовослужбовці

Військовослужбовці в Україні мають низку пільг, які доступні не тільки учасникам бойових дій, але й ветеранам війни та членам сімей загиблих. Ці пільги визначаються Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

До переліку пільг входять:

управління багатоквартирними будинками;

постачання та розподіл природного газу, електричної енергії, гарячої води, теплової енергії для опалення;

централізоване водопостачання та водовідведення;

вивезення сміття;

придбання твердого палива та скрапленого газу.

Пільги для військовослужбовців надаються залежно від статусу особи.