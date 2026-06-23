Понад 3 мільярди для України: Світовий банк запускає нову програму підтримки

Україна отримає 3,39 мільярда доларів від міжнародних партнерів на економічні реформи, підтримку бізнесу та створення робочих місць. Світовий банк затвердив нову програму підтримки.

На шо спрямована нова програма

Першу програму політики розвитку "Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору" (DPO) схвалила Рада виконавчих директорів Світового банку, йдеться у пресрелізі установи.

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Програма покликана створити сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в українську економіку.

Також вона має допомогти розв'язати проблеми на ринку праці щодо нестачі працівників. А на додачу поглибити ринкову інтеграцію між країнами.

Ця перша ініціатива у серії із двох програм політики розвитку від Світового банку.

Попри надзвичайно складні умови, Україна неухильно просувається у реалізації своєї програми реформ, створюючи умови для приватних інвестицій та створення робочих місць, а також послідовно посилюючи ринки та інституції задля реалізації свого прагнення до вступу в Європейський Союз,

– наголосив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом

Хто надасть фінансування Україні

Загальний обсяг фінансування за новою програмою підтримки сягне 3,39 мільярда доларів. Але кошти надасть не лише Світовий банк, але й інші союзники.

Фото: Донори нової програми Світового фонду / 24 Канал

Які основні напрямки програми

Програма Світового банку передбачає реалізацію реформ за трьома основними напрямками:

Формування сприятливого середовища для інвестицій і фінансування з боку бізнесу

Йдеться про оновлення законодавства, яке регулює державно-приватне партнерство та механізми фінансового посередництва для малого й середнього бізнесу, а також про подальше просування приватизації.

Стимулювання ринку праці

Передбачає залучення кваліфікованих працівників через модернізацію житлової політики, розвиток ветеранського підприємництва, стимулювання участі жінок в економіці та зменшення розриву між наявними навичками працівників і потребами роботодавців.

Поглиблення інтеграції з міжнародними ринками

Він включає підвищення прозорості виплат у сільському господарстві, наближення енергетичного ринку до стандартів ЄС та гармонізацію системи екологічного моніторингу з європейськими вимогами.

Таким чином, нова програма Світового банку не лише надасть необхідні кошти для модернізації економіки, але й наблизить її до стандартів ЄС, а це особливо важливо для подальшої інтеграції в економіку ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світовий банк надасть Україні додатково 84 мільйони доларів за проєктом "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти спрямують на відновлення житла, пошкодженого внаслідок агресії Росії.