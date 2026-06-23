На шо спрямована нова програма

Першу програму політики розвитку "Робочі місця в Україні та зростання приватного сектору" (DPO) схвалила Рада виконавчих директорів Світового банку, йдеться у пресрелізі установи.

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Програма покликана створити сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в українську економіку.

Також вона має допомогти розв'язати проблеми на ринку праці щодо нестачі працівників. А на додачу поглибити ринкову інтеграцію між країнами.

Ця перша ініціатива у серії із двох програм політики розвитку від Світового банку.

Попри надзвичайно складні умови, Україна неухильно просувається у реалізації своєї програми реформ, створюючи умови для приватних інвестицій та створення робочих місць, а також послідовно посилюючи ринки та інституції задля реалізації свого прагнення до вступу в Європейський Союз,

– наголосив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом

Хто надасть фінансування Україні

Загальний обсяг фінансування за новою програмою підтримки сягне 3,39 мільярда доларів. Але кошти надасть не лише Світовий банк, але й інші союзники.

Фото: Донори нової програми Світового фонду / 24 Канал

Які основні напрямки програми

Програма Світового банку передбачає реалізацію реформ за трьома основними напрямками:

Формування сприятливого середовища для інвестицій і фінансування з боку бізнесу

Йдеться про оновлення законодавства, яке регулює державно-приватне партнерство та механізми фінансового посередництва для малого й середнього бізнесу, а також про подальше просування приватизації.

Стимулювання ринку праці

Передбачає залучення кваліфікованих працівників через модернізацію житлової політики, розвиток ветеранського підприємництва, стимулювання участі жінок в економіці та зменшення розриву між наявними навичками працівників і потребами роботодавців.

Поглиблення інтеграції з міжнародними ринками

Він включає підвищення прозорості виплат у сільському господарстві, наближення енергетичного ринку до стандартів ЄС та гармонізацію системи екологічного моніторингу з європейськими вимогами.

Таким чином, нова програма Світового банку не лише надасть необхідні кошти для модернізації економіки, але й наблизить її до стандартів ЄС, а це особливо важливо для подальшої інтеграції в економіку ЄС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Світовий банк надасть Україні додатково 84 мільйони доларів за проєктом "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). Кошти спрямують на відновлення житла, пошкодженого внаслідок агресії Росії.