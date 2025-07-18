Угорщина знову проти: Україна отримає забагато грошей з бюджету ЄС

Угорщина розкритикувала семирічний бюджет ЄС, який запропонувала Єврокомісія. Будапешт вважає, що Україна отримає занадто багато грошей.

Чому Угорщина критикує бюджет ЄС?

У Будапешті підрахували, що Україна отримає близько 20% нового бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки. Про це заявив міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока, повідомляє 24 Канал.

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Кожне п’яте євро в бюджеті, прямо чи опосередковано, дістанеться Україні. Я вважаю це нераціональним,

– заявив Бока.

Він додав, що в Угорщині провели попередній аналіз і дійшли висновку, що Україна отримає вигоду не лише від програми фінансової допомоги Ukraine Facility у розмірі 100 мільярдів євро.

Київ, мовляв, одержить кошти з Європейського фонду миру, який збільшили до 31 мільярда євро. Більшість з цих коштів, на думку Будапешта, підуть в Україну.

У підрахунках взяли до уваги й зростання асигнувань в новому бюджету ЄС на європейську оборону, одна з головних цілей цього – підтримка України.

За словами Бока, також програма Global Europe дозволить фінансувати програми, що пов'язані з Україною.

І зрештою міністр згадав можливість відкриття нової кредитної лінії, що, за його словами, "по суті, є необмеженою можливістю фінансування України через позики".

Якщо все це підсумувати і відняти частку бюджету, що піде на виплату попередніх боргів ЄС, то виходить, що близько 20% усього бюджету буде спрямовано Україні",

– наголосив угорський міністр.

Варто знати! Єврокомісія пропонує збільшити бюджет Євросоюзу до 1,717 трильйона євро на 2028–2034 роки. При цьому 88 мільярди євро хочуть виділити на підтримку України.