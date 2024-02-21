Франція не може профінансувати допомогу Україні через скорочення бюджетних видатків

Через масштабні скорочення витрат уряд Франції зазнає труднощів із виділенням коштів на пакет військової допомоги Україні. Йдеться про фінансування на суму до 3 мільярдів євро.

Завдання — знайти рішення

Міністерства оборони, закордонних справ та фінансів будуть змушені перенаправити фонди та знайти способи економії для фінансування військового обладнання, від ракет до артилерії.

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В неділю уряд Франції знизив прогноз ВВП на 2024 рік і заявив про необхідність економії 10 мільярдів євро для виконання зобов'язань щодо скорочення бюджетного дефіциту. Також уряд обіцяв вагомі заходи на підтримку фермерів, які протестують проти зростаючих витрат, дешевих імпортних товарів та бюрократії.

! 400 мільйонів євро, виділених на фінансування збройних сил до 2027 року, не включають можливість додаткової допомоги, що ускладнює завдання.

Франція витратила 3,8 мільярда євро на підтримку, включаючи системи зенітних ракет SAMP-T, самохідні гаубиці Caesar, броньовані машини AMX 10 та ракети SCALP.

Додаткові проблеми

Францію нині критикують за брак прозорості у наданні допомоги Україні, що призвело до звинувачень у недостатній активності порівняно з європейськими та партнерами по НАТО.

Європейські країни шукають нові способи зміцнити оборонну промисловість континенту та доставити зброю Україні.

! Ця ідея, ймовірно, зіткнеться з опором з боку більш фіскально консервативних країн, таких як Нідерланди та Німеччина. Перепоною також є глухий кут у США щодо надання Україні військової допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів.