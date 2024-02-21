Задача - найти решение
Министерства обороны, иностранных дел и финансов будут вынуждены перенаправить фонды и найти способы экономии для финансирования военного оборудования, от ракет до артиллерии.
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В воскресенье правительство Франции снизило прогноз ВВП на 2024 год и заявило о необходимости экономии 10 миллиардов евро для выполнения обязательств по сокращению бюджетного дефицита. Также правительство обещало весомые меры в поддержку фермеров, которые протестуют против растущих расходов, дешевых импортных товаров и бюрократии.
Франция потратила 3,8 миллиарда евро на поддержку, включая системы зенитных ракет SAMP-T, самоходные гаубицы Caesar, бронированные машины AMX 10 и ракеты SCALP.
Дополнительные проблемы
Францию сейчас критикуют за недостаток прозрачности в предоставлении помощи Украине, что привело к обвинениям в недостаточной активности по сравнению с европейскими и партнерами по НАТО.
Европейские страны ищут новые способы укрепить оборонную промышленность континента и доставить оружие Украине.