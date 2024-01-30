На що нададуть кошти Нідерланди

29 січня голландський міністр Кайса Оллонгрен в Палаті представників повідомила про надання нової допомоги для України. Ці кошти мають бути витрачені на кібербезпеку та закупку боєприпасів і озброєння.

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Кайса Оллонгрен Міністр оборони Нідерландів Нідерланди виділять 87 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України. Також 25 мільйонів євро буде сплачено до Міжнародного фонду для України (МФУ) на придбання обладнання. Уряд також інвестує 10 мільйонів євро в покращення кіберзахисту України.

Ці кошти було виділено після консультацій Контактної групи з питань оборони України. Загалом до цього об'єднання входять 50 країн-партнерів. Основною темою для обговорення був захист від російської агресії.

Як Нідерланди допомагають Україні

Нідерланди уже виділяли кошти на закупку боєприпасів, ЗРК та обладнання. Тоді сума вкладень у загальний фонд від Великої Британії з боку голландського уряду склала 100 мільйонів євро.

Важливо підтримувати Україну не лише в короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі. Важливо показати, що ми допомагаємо Україні. Вони борються за свою країну та за цінності, які ми поділяємо: самовизначення, свобода, рівність, права людини,

– наголошує Оллонгрен

Також Нідерланди сприяли фінансуванню німецького фонду для закупки артилерійських снарядів і передачі їх в Україну. Тоді голландським урядом було виділено 130 мільйонів євро.