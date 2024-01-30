Незмінний тариф

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що тариф на електроенергію залишиться на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину.

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Він також додав, що в усіх регіонах країни на сьогодні не зафіксовано відключень електроенергії та не плануються вони в майбутньому.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 гігават потужності. Також збільшили до 1,7 гігават наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.

За його словами, стабільність на енергетичному ринку впливає на становище бізнесу. Відтак, уряд акцентує на підтримці українського бізнесу та планує запровадження додаткових стимулів для підприємців.

Крім того, міністр нагадав про будівництво двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Як може зрости тариф

Хоч зараз змін у вартості електроенергії не передбачають, фахівці все ж радять готуватися до зростання ціни. Днями народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк пояснив, що вартість майбутнього тарифу на світло може зрости до 6 гривень, але не більше.

Важливо! Зростання буде органічним, адже ринкова ціна електроенергії значно вища, ніж сплачують домогосподарства.

Так, заступник директора з досліджень аналітичного центру DiXI Group Богдан Серебренніков розповідав для 24 Каналу, що ринкова ціна на електроенергію для населення минулого місяця становила близько 8 гривень за кіловат-годину.

Зауважте! Навіть якщо підвищення тарифу станеться знову, воно навряд перетне "психологічну" позначку в 4 гривні за кіловат-годину.

Загалом лібералізація тарифної політики має на меті забезпечити фінансову самодостатність двох ключових державних компаній, звільнивши їх від необхідності субсидувати тарифи для населення. Очікується, що цей крок дозволить накопичити достатньо коштів протягом року для відновлення робіт з добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.