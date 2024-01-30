Неизменный тариф
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что тариф на электроэнергию останется на уровне 2 гривны 64 копейки за киловатт-час.
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Он также добавил, что во всех регионах страны на сегодня не зафиксировано отключений электроэнергии и не планируются они в будущем.
После того как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 22 гигаватт мощности. Также увеличили до 17 гигаватт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E.
По его словам, стабильность на энергетическом рынке влияет на положение бизнеса. Следовательно, правительство акцентирует внимание на поддержке украинского бизнеса и планирует внедрение дополнительных стимулов для предпринимателей.
Кроме того, министр напомнил о строительстве двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.
Как может вырасти тариф
Хотя сейчас изменений в стоимости электроэнергии не предполагают, специалисты все же советуют готовиться к росту цены. На днях народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк объяснил что стоимость будущего тарифа на свет может возрасти до 6 гривен, но не более.
Так заместитель директора по исследованиям аналитического центра DiXI Group Богдан Серебренников рассказывал для 24 Канала, что рыночная цена на электроэнергию для населения в прошлом месяце составляла около 8 гривен за киловатт-час.
В целом либерализация тарифной политики направлена на обеспечение финансовой самодостаточности двух ключевых государственных компаний, освободив их от необходимости субсидировать тарифы для населения. Ожидается, что этот шаг позволит накопить достаточно средств в течение года для восстановления работ по достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.