На закупівлю газу взимку: Україна отримає 150 мільйонів доларів від Норвегії

Україна співпрацює з країнами ЄС та США, аби отримати більше газу для проходження опалювального періоду. Одна з країн, яка допомагає, – Норвегія.

Що відомо про гроші від Норвегії?

Норвегія додатково виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон, щоб забезпечити теплом Україну, повідомляє 24 Канал з посиланням на норвезький уряд.

Дивіться також Атаки Росії ускладнили ситуацію: що відомо про опалювальний сезон на Львівщині і його початок

Ці кошти (близько 150 мільйонів доларів), за словами Володимира Зеленського, витратять на закупівлі газу взимку.

Цей внесок є частиною Програми Нансена для України та доповнює попередню підтримку закупівель газу у 2025 році. Таким чином, Норвегія підтримала Україну на загальну суму 6,1 мільярда норвезьких крон на імпорт газу з 2022 року.

Як інші країни допоможуть Україні пережити зиму?

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами президента, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:

у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;

також є домовленості зі Словаччиною;

Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів і також виділить ще один січневий транш.

Є домовленість щодо американського СПГ, якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив– газове питання буде вирішено,

– розповів Зеленський.

За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.

Що відомо про стан газової інфраструктури України?