Від 1000 євро: українці отримають виплати в Італії

Фінансову допомогу українським біженцям нададуть від держави, місцевих муніципалітетів та благодійних фондів. Крім цього, допоможуть адаптуватися до життя в країні, відшкодувати витрати на навчання і знайти роботу. На що підуть виплати, читайте у матеріалі.

Хто може отримати допомогу

Для отримання виплат потрібно:

Мати посвідку на проживання для міжнародного захисту (статус біженця і додаткового захисту), тимчасового або спеціального захисту.

Виданий аналогічний документ, поки очікують видачі основних документів – статусу біженця та інших.

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Що отримають українці в Італії

З приїздом в Італію, українці мають змогу відвідувати інформаційні зустрічі-знайомства з італійським ринком праці та роботою. Також, матимуть можливість отримати професійну оцінку власних навичок для пошуку варіантів навчання (курси італійської, курси професійної підготовки). Усім біженцям надаватимуть базові курси італійської мови.

Важливо те, що. На додачу, за українськими біженцями залишається право отримувати оплату – 3,5 євро погодинно. Опісля навчання, їм виплачується одноразова допомога в розмірі 1000 євро.

Українці можуть пройти ще й курси професійної підготовки. Тут також виплачується одноразова фінансова допомога, але тільки у тому разі, якщо вона не була отримана після базового мовного курсу.

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Після обрання курсу професійної підготовки або ж працевлаштування за допомогою служби, біженці отримують доступ до деяких безплатних соціальних послуг від органу Ebitemp.

Для чого призначена соціальна допомога

на здобуття освіти;

на придбання книг або інших навчальних матеріалів для студентів, які відвідують вечірні курси – 200 євро;

на оплату університетського збору – 200 євро;

на покупку книг або інших навчальних матеріалів для студентів-стажистів 1-го і 3-го рівнів – 200 євро;

на дитячий садок дітям, віком до 3-х років. Виплата у розмірі до 150 євро щомісяця;

виплати на покупку навчальних матеріалів і книг для дітей – у розмірі 200 євро;

на придбання товарів, які потрібні для догляду за дитиною, віком до 3-х років – до 800 євро;

психологічну допомогу – до 200 євро на людину;

Які додаткові виплати можуть отримати українські біженці

Нагадаємо, що близько 200 тисяч українських біженців у Польщі та внутрішньо переміщених осіб у самій Україні отримають підтримку на 18,3 мільйона доларів від британського уряду.

Допомога призначена:

Дітям;

Літнім людям;

Інвалідам, які покинули свої будинки через конфлікт.

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