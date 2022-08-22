Кто может получить помощь

Для получения выплат требуется:

Иметь вид на жительство для международной защиты (статус беженца и дополнительной защиты), временной или специальной защиты.

Выданный аналогичный документ, пока ожидают выдачи основных документов – статуса беженца и других.

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Что получат украинцы в Италии

С приездом в Италию, украинцы могут посещать информационные встречи-знакомства с итальянским рынком труда и работой. Также, будет возможность получить профессиональную оценку собственных навыков для поиска вариантов обучения (курсы итальянской, курсы профессиональной подготовки). Всем беженцам будут давать базовые курсы итальянского языка.

Важно то, что с прохождением языкового курса возмещают расходы на проживание и еду. Вдобавок, за украинскими беженцами остается право получать оплату – 3,5 евро почасово. После обучения им выплачивается единовременная помощь в размере 1000 евро.

Украинцы могут пройти курсы профессиональной подготовки. Здесь также выплачивается единовременное финансовое пособие, но только в том случае, если оно не было получено после базового языкового курса.

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После выбора курса профессиональной подготовки или трудоустройства с помощью службы, беженцы получают доступ к некоторым бесплатным социальным услугам от органа Ebitemp.

Для чего предназначена социальная помощь

на получение образования;

на приобретение книг или других учебных материалов для студентов, посещающих вечерние курсы – 200 евро;

на оплату университетского сбора – 200 евро;

на покупку книг или других учебных материалов для студентов-стажеров 1-го и 3-го уровней – 200 евро;

на детский сад детям в возрасте до 3-х лет. Выплата в размере до 150 евро ежемесячно;

выплаты на покупку учебных материалов и книг для детей – в размере 200 евро;

на приобретение товаров, необходимых для ухода за ребенком, в возрасте до 3-х лет – до 800 евро;

психологическую помощь – до 200 евро на человека;

Какие дополнительные выплаты могут получить украинские беженцы

Напомним, что около 200 тысяч украинских беженцев в Польше и внутренне перемещенных лиц в самой Украине получат поддержку в 18,3 миллиона долларов от британского правительства.

Помощь предназначена:

Детям;

Пожилым людям;

Инвалидам, покинувшим свои дома из-за конфликта.

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