Допомога українцям у Польщі: соціальну підтримку біженців можуть скасувати
Джерело:PAP
Наступного року польський уряд планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули в країну після початку повномасштабного вторгнення. Більшість населення Польщі підтримує це рішення
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Тож на початку 2024 року рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність. Речник уряду РП Пьотр Мюллер сподівається, що у цьому просто не буде потреби.
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Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться.
Центр Pollster провів опитування серед поляків щодо того, чи варто продовжувати фінансово підтримувати українців. Результати показали, що 60% проголосувало проти, а 26% – за. Ще 14% не визначилися зі своєю позицією.Нагадаємо! У Польщі прийнято спецзакон про підтримку українців, який передбачає надання права біженцям легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини та отримувати виплати.
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У Києві відновило роботу офіційне представництво Міжнародного валютного фонду.
Я рада оголосити про відновлення роботи Постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю з Україною.