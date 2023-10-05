Допомога українцям у Польщі: соціальну підтримку біженців можуть скасувати

Наступного року польський уряд планує скасувати соціальну підтримку для українців, які прибули в країну після початку повномасштабного вторгнення. Більшість населення Польщі підтримує це рішення

Польща може скасувати виплату переселенцям

Тож на початку 2024 року рішення, прописані в законі про допомогу українцям, втратять чинність. Речник уряду РП Пьотр Мюллер сподівається, що у цьому просто не буде потреби.

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Пьотр Мюллер Речник уряду РП Ці рішення, які було прийнято після початку війни в Україні, мають тимчасовий характер… У зв’язку з тим, що ці рішення поступово втрачатимуть чинність, оскільки так прописано в законі, вони не продовжуватимуться.

Центр Pollster провів опитування серед поляків щодо того, чи варто продовжувати фінансово підтримувати українців. Результати показали, що 60% проголосувало проти, а 26% – за. Ще 14% не визначилися зі своєю позицією.

МВФ відновив роботу постійного представництва в Україні

У Польщі прийнято спецзакон про підтримку українців, який передбачає надання права біженцям легально працевлаштуватися, отримати доступ до безкоштовної медицини та отримувати виплати.

У Києві відновило роботу офіційне представництво Міжнародного валютного фонду.

Крісталіна Георгієва Директор-розпорядник МВФ Я рада оголосити про відновлення роботи Постійного представництва МВФ у Києві, оскільки ми продовжуємо поглиблювати нашу співпрацю з Україною.

Ще 1 жовтня команда МВФ на чолі із заступницею директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан прибули до столиці України на зустріч з українською владою та іншими ключовими партнерами.