Як оформити допомогу українцям, які залишилися в країні під час війни

Від початку повномасштабної війни Росії проти України багато людей виїхало за кордон у пошуках безпеки. Але українці, що залишилися, можуть отримувати різні види допомог від держави та міжнародних організацій.

Яка допомога від міжнародних організацій?

Допомогу українцям від початку війни надають різні міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, ООН, ЮНІСЕФ тощо. Прослідкувати їх можна на одному сайті, передає 24 Канал з посиланням на єДопомога.

Дивіться також Компенсація комунальних послуг за розміщення ВПО: хто зможе заощадити гроші

Підтримка направлена на найуразливіші категорії населення. Зокрема, внутрішні переселенці можуть отримати від ООН виплати у розмірі 10 800 гривень. Але ці кошти виплачують не одразу, а поступово – по 3 600 гривень протягом 3 місяців.

Допомога від ООН надається сім'ям ВПО, які є переселенцями менше 6 місяців і відповідають таким вимогам:

У родині є лише один із батьків і неповнолітня дитина або особа соба старша 55 років;

Сім'ю очолюють особи, старші 55 років або літня людина з дитиною;

У сім'ї є особи з інвалідністю або важкими захворюваннями.

Однак є й обмеження для отримання допомоги:

протягом останніх трьох місяців родина не повинна отримувати додаткової підтримки від ООН та інших міжнародних організацій;

дохід сім'ї має складати не більше 6 318 гривень на одного члена родини на місяць.

Допомога у розмірі 3 600 гривень протягом трьох місяців від ООН призначена для задоволення найперших потреб ВПО – у продуктах харчування, ліках тощо.

Зауважте! Щоб оформити допомогу, потрібно пройти співбесіду зі співробітниками ООН в одному з пунктів збору даних.

Яка допомога від держави?

Держава теж виплачує підтримку ВПО. Вона спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій переселенців, пише ПФУ.

Отримати грошові виплати мають право:

особи, які перемістилися з територій, де ведуться або велися бойові дії, а також з тимчасово окупованих територій;

особи, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання;

діти, народжені у внутрішньо переміщених осіб, які вже перебувають на обліку як ВПО.

Розмір допомоги відрізняється залежно від категорії:

для дітей та осіб з інвалідністю – 3 000 гривень;

для всіх інших категорій – 2 000 гривень.

Допомога призначається на 6 місяців з місяця звернення, незалежно від дати подання заяви.

Окрім того, в Україні виплачується допомога й для інших вразливих категорій у розмірі 6 500 гривень. Вона призначена:

дітям під опікою чи піклуванням;

дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, в тому числі дітям з інвалідністю;

людям з інвалідністю I групи серед ВПО;

дітям із малозабезпечених сімей до 18 років;

дітям з-поміж ВПО, які є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

⁠одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Зауважте, що цю допомогу отримувачі можуть витратити лише на зимові речі (одяг та взуття) та лікарські засоби протягом 180 днів після зарахування.

Важливо! Окрім того, усі українці, які перебувають на підконтрольній території, можуть отримати 1 000 гривень від держави у рамках програми "Зимова підтримка".

Як оформити допомогу?

Оформити допомогу громадяни можуть як офлайн, так і онлайн.

Допомога для ВПО

Звернутися можна особисто до територіального органу Пенсійного фонду, ЦНАПу або органу місцевого самоврядування.

Дистанційно заявка подається у кілька способів:

через вебпортал Пенсійного фонду України;

мобільний застосунок ПФУ;

портал "Дія".

У застосунку "Дія" також можна подати заяву на облік як ВПО та отримати електронну довідку.

Допомога від держави

Щоб оформити допомогу у розмірі 6 500 гривень чи 1 000 гривень за програмою "Зимова підтримка", необхідно скористатися застосунком "Дія".

Оновіть додаток і увійдіть у свій профіль.

Перейдіть у розділ "Сервіси".

Оберіть "Зимова підтримка" і далі відповідну виплату.

Надіслати заяву.

Варто знати! "Зимову тисячу" можна використати на ліки, поштові послуги, комунальні послуги, книги, друковану та харчову продукцію, а також благодійні внески.

Яку соціальну допомогу можуть отримати українці?