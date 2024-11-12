Пенсіонери можуть отримати допомогу від Червоного Хреста: кому її надають

Червоний Хрест України надає посилену підтримку українцям під час війни, особливо в зимовий період. У пріоритеті – пенсіонери та громадяни вразливих категорій з певних регіонів.

Хто може отримати допомогу

Щоб дізнатися, яку допомогу можна отримати, потрібно перевіряти інформацію для конкретної області, де особа проживає, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".

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У кожному регіоні перелік вразливих категорій може змінюватися.

Найчастіше допомогу отримують:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

ті, чия власність була зруйнована чи пошкоджена через бойові дії.

Зауважте! У деяких регіонах допомогу можуть надавати різним категоріям людей у різний час. Наприклад, у жовтні допомогу отримували люди з інвалідністю 1 групи, а в листопаді – особи зі статусом ВПО.

У яких областях надають допомогу

З середини жовтня у дев’яти областях України стартувала програма підтримки підготовки населення до зимового періоду. У рамках цієї програми Червоний Хрест надає допомогу в таких областях:

Запорізька;

Херсонська;

Сумська;

Донецька;

Дніпропетровська (лише Павлоград);

Чернігівська;

Харківська;

Одеська;

Миколаївська.

Зауважте! Отримати виплати зможуть не всі мешканці цих областей. Допомога доступна тільки в окремих районах, переважно у прифронтових населених пунктах та в тих, що розташовані поблизу кордону з Росією.

Як отримати допомогу

Червоний Хрест вже розпочав реєстрацію та визначає критерії для населення тих громад, де буде впроваджуватися програма допомоги. Це відбувається таким чином:

Організація повідомляє місцеві адміністрації про категорії вразливих осіб, яким буде надано допомогу. Місцева влада на основі цих даних складає список людей, які можуть отримати допомогу. Червоний Хрест зв’язується з цими людьми та реєструє їх. Зареєстровані особи отримують фінансову підтримку до зими.

Контакти Товариства Червоного Хреста в Україні можна знайти за посиланням.