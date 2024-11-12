Пенсіонери можуть отримати допомогу від Червоного Хреста: кому її надають
Червоний Хрест України надає посилену підтримку українцям під час війни, особливо в зимовий період. У пріоритеті – пенсіонери та громадяни вразливих категорій з певних регіонів.
Хто може отримати допомогу
Щоб дізнатися, яку допомогу можна отримати, потрібно перевіряти інформацію для конкретної області, де особа проживає, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "На Пенсії".
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У кожному регіоні перелік вразливих категорій може змінюватися.
Найчастіше допомогу отримують:
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю;
- внутрішньо переміщені особи;
- ті, чия власність була зруйнована чи пошкоджена через бойові дії.
Зауважте! У деяких регіонах допомогу можуть надавати різним категоріям людей у різний час. Наприклад, у жовтні допомогу отримували люди з інвалідністю 1 групи, а в листопаді – особи зі статусом ВПО.
У яких областях надають допомогу
З середини жовтня у дев’яти областях України стартувала програма підтримки підготовки населення до зимового періоду. У рамках цієї програми Червоний Хрест надає допомогу в таких областях:
- Запорізька;
- Херсонська;
- Сумська;
- Донецька;
- Дніпропетровська (лише Павлоград);
- Чернігівська;
- Харківська;
- Одеська;
- Миколаївська.
Зауважте! Отримати виплати зможуть не всі мешканці цих областей. Допомога доступна тільки в окремих районах, переважно у прифронтових населених пунктах та в тих, що розташовані поблизу кордону з Росією.
Як отримати допомогу
Червоний Хрест вже розпочав реєстрацію та визначає критерії для населення тих громад, де буде впроваджуватися програма допомоги. Це відбувається таким чином:
- Організація повідомляє місцеві адміністрації про категорії вразливих осіб, яким буде надано допомогу.
- Місцева влада на основі цих даних складає список людей, які можуть отримати допомогу.
- Червоний Хрест зв’язується з цими людьми та реєструє їх.
- Зареєстровані особи отримують фінансову підтримку до зими.
Контакти Товариства Червоного Хреста в Україні можна знайти за посиланням.