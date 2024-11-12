Хто має право на надбавку майже 1 тисячу гривень
Пенсіонер має особисто звернутись у ПФУ для отримання цієї надбавки. Вказана виплата регулюється законодавством, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".
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Які критерії для отримання цієї надбавки:
- пенсіонер старше 80 років;
- особа отримує пенсію за віком;
- мешкає на самоті;
- потребує догляду від сторонніх осіб через погіршення стану здоров'я (зокрема, від соцпрацівників).
Зверніть увагу! Розмір цієї надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Тобто, зараз це 944,4 гривні.
Як оформити таку надбавку
Пенсіонер має звернутись у ПФУ зі спеціальною заявою та таким документами:
- посвідчення особи (паспорт);
- РНОКПП;
- виписка з ПФУ, яка засвідчує, що пенсіонер ще не отримує надбавки для догляду;
- висновок лікарсько-консультативної комісії про відповідний стан здоров'я.