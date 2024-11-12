Кто имеет право на надбавку почти 1 тысячу гривен

Пенсионер должен лично обратиться в ПФУ для получения этой надбавки. Указанная выплата регулируется законодательством, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

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Какие критерии для получения этой надбавки:

пенсионер старше 80 лет;

лицо получает пенсию по возрасту;

проживает в одиночестве;

нуждается в уходе от посторонних лиц из-за ухудшения состояния здоровья (в частности, от соцработников).

Обратите внимание! Размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. То есть, сейчас это 944,4 гривны.

Как оформить такую надбавку

Пенсионер должен обратиться в ПФУ со специальным заявлением и следующими документами: