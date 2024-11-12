Кто имеет право на надбавку почти 1 тысячу гривен
Пенсионер должен лично обратиться в ПФУ для получения этой надбавки. Указанная выплата регулируется законодательством, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
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Какие критерии для получения этой надбавки:
- пенсионер старше 80 лет;
- лицо получает пенсию по возрасту;
- проживает в одиночестве;
- нуждается в уходе от посторонних лиц из-за ухудшения состояния здоровья (в частности, от соцработников).
Обратите внимание! Размер этой надбавки составляет 40% от прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность. То есть, сейчас это 944,4 гривны.
Как оформить такую надбавку
Пенсионер должен обратиться в ПФУ со специальным заявлением и следующими документами:
- удостоверение личности (паспорт);
- РНОКПП;
- выписка из ПФУ, которая удостоверяет, что пенсионер еще не получает надбавки для ухода;
- заключение врачебно-консультативной комиссии о соответствующем состоянии здоровья.