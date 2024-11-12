Кто может получить помощь

Чтобы узнать, какую помощь можно получить, нужно проверять информацию для конкретной области, где лицо проживает, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "На Пенсии".

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В каждом регионе перечень уязвимых категорий может меняться.

Чаще всего помощь получают:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица;

те, чья собственность была разрушена или повреждена из-за боевых действий.

Заметьте! В некоторых регионах помощь могут предоставлять различным категориям людей в разное время. Например, в октябре помощь получали люди с инвалидностью 1 группы, а в ноябре – лица со статусом ВПЛ.

В каких областях оказывают помощь

С середины октября в девяти областях Украины стартовала программа поддержки подготовки населения к зимнему периоду. В рамках этой программы Красный Крест оказывает помощь в таких областях:

Запорожская;

Херсонская;

Сумская;

Донецкая;

Днепропетровская (только Павлоград);

Черниговская;

Харьковская;

Одесская;

Николаевская.

Обратите внимание! Получить выплаты смогут не все жители этих областей. Помощь доступна только в отдельных районах, преимущественно в прифронтовых населенных пунктах и в тех, расположенных вблизи границы с Россией.

Как получить помощь

Красный Крест уже начал регистрацию и определяет критерии для населения тех общин, где будет внедряться программа помощи. Это происходит следующим образом:

Организация сообщает местные администрации о категории уязвимых лиц, которым будет оказана помощь. Местные власти на основе этих данных составляет список людей, которые могут получить помощь. Красный Крест связывается с этими людьми и регистрирует их. Зарегистрированные лица получают финансовую поддержку до зимы.

Контакты Общества Красного Креста в Украине можно найти по ссылке.