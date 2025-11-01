Яку допомогу можуть отримати українці при виході на пенсію

Окремі категорії працівників в Україні можуть отримати значну суму при виході на пенсію. Хто та як можете претендувати на допомогу від держави, читайте далі.

Чи виплачують кошти при виході на пенсію?

В Україні частина працівників бюджетної сфери може розраховувати на значну грошову допомогу при виході на заслужений відпочинок, пише 24 Канал із посиланням на ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування",

Йдеться насамперед про педагогів і медичних працівників, які виходять на пенсію за вислугою років та відповідають певним вимогам, як от:

працювали у державних або комунальних закладах на день виходу на пенсію;

мають необхідний страховий стаж;

раніше не отримували іншу пенсію;

займають посаду, що входить до переліку, який дає право на допомогу.

Який розмір виплат для працівників при виході на пенсію?

У постанові Кабміну "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту та посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років" вказано, що розмір виплати може сягати десяти місячних пенсій, тож сума досить суттєва.

Водночас для оформлення допомоги подають той самий пакет документів, що й для звичайної пенсії. Втім, грошову допомогу виплачують один раз разом із першою пенсійною виплатою за віком.

Які є ще виплати для пенсіонерів в Україні?