Какую помощь могут получить украинцы при выходе на пенсию

Отдельные категории работников в Украине могут получить значительную сумму при выходе на пенсию. Кто и как может претендовать на помощь от государства, читайте дальше.

Выплачивают ли средства при выходе на пенсию?

В Украине часть работников бюджетной сферы может рассчитывать на значительную денежную помощь при выходе на заслуженный отдых, пишет 24 Канал со ссылкой на ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании",

Речь идет прежде всего о педагогах и медицинских работниках, которые выходят на пенсию по выслуге лет и соответствуют определенным требованиям, как вот:

работали в государственных или коммунальных учреждениях на день выхода на пенсию;

имеют необходимый страховой стаж;

ранее не получали другую пенсию;

занимают должность, входящую в перечень, который дает право на помощь.

Какой размер выплат для работников при выходе на пенсию?

У постановлении Кабмина "О перечне заведений и учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет" указано, что размер выплаты может достигать десяти месячных пенсий, поэтому сумма достаточно существенная.

В то же время для оформления пособия подают тот же пакет документов, что и для обычной пенсии. Впрочем, денежную помощь выплачивают один раз вместе с первой пенсионной выплатой по возрасту.

