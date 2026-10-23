Фінляндія дає 300 мільйонів євро: як ці гроші захистять енергетику та логістику

Масштабна міжнародна підтримка продовжує посилювати стійкість нашої держави перед зимовими викликами. Нові домовленості з європейськими партнерами кардинально змінять підходи до захисту критичної інфраструктури та відбудови.

Куди підуть європейські гроші та як це вплине на енергетику та зв'язок

Україна та Фінляндія підписали сім стратегічних документів на загальну суму 300 мільйонів євро, які спрямують на захист енергетики, логістику та оборонний сектор. Ці кошти допоможуть стабілізувати роботу критичної інфраструктури та забезпечити українців світлом і теплом, про що у своєму телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський.

Головний удар ворога зараз зосереджений на енергетиці, тому нові угоди мають прямий вплив на кожного українця. Завдяки співпраці з компаніями Nokia Defense та ICEYE Міністерство оборони суттєво розширить супутникові спроможності. "Це важливо для нашої оборони, для стійкості України", – зазначив глава держави. Більше енергетичного обладнання та коштів для його захисту означають менше ризиків тривалих блекаутів взимку.

Зверніть увагу! Окрім оборони, угоди охоплюють цілком цивільні та економічні напрямки, які створять нові робочі місця. Компанії "Авантаж Технолоджи" та Elematic Oyj домовилися про запуск проєкту індустріалізованого житлового будівництва та створення заводу збірного залізобетону в Україні. Водночас для підтримки транспортної системи Фінляндія передає нам десять тепловозів – відповідний сертифікат підписали прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та українська сторона.

Які інновації чекають на оборонний сектор

Одразу кілька угод стосуються виробництва зброї та захисних споруд, що зменшить нашу залежність від імпорту. МВС України разом із фінською Kenno Tech працюватимуть над створенням захисних броньованих бар'єрів і модульних конструкцій. Крім того, українські компанії створять у Фінляндії спільні підприємства з Patria Group та Insta для розробки й виробництва важких безпілотників-бомбардувальників.

Гельсінкі послідовно підтримує нашу державу від початку повномасштабного вторгнення. Як ми повідомляли раніше, ще в середині жовтня сторони активізували переговори щодо протидії ударам по енергосистемі та прискорення роботи спільної Коаліції укриттів. Тоді ж президент Фінляндії Александр Стубб схвалив 35-й пакет військової допомоги, до якого увійшло термінове оборонне спорядження. Створення Українсько-фінської промислової ради, про яке домовилися зараз, стане логічним продовженням цієї економічної та військової інтеграції.