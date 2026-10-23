Финляндия выделяет 300 миллионов евро: как эти средства помогут защитить энергетику и логистику

Куда пойдут европейские средства и как это повлияет на энергетику и связь

Украина и Финляндия подписали семь стратегических документов на общую сумму 300 миллионов евро, которые будут направлены на защиту энергетики, логистику и оборонный сектор. Эти средства помогут стабилизировать работу критически важной инфраструктуры и обеспечить украинцев светом и теплом, о чем в своем телеграм-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

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Главный удар врага сейчас сосредоточен на энергетике, поэтому новые соглашения имеют прямое влияние на каждого украинца. Благодаря сотрудничеству с компаниями Nokia Defense и ICEYE Министерство обороны существенно расширит спутниковые возможности. "Это важно для нашей обороны, для устойчивости Украины", – отметил глава государства. Больше энергетического оборудования и средств для его защиты означают меньше рисков длительных отключений электроэнергии зимой.

Обратите внимание! Помимо обороны, соглашения охватывают исключительно гражданские и экономические направления, которые создадут новые рабочие места. Компании "Авантаж Технолоджи" и Elematic Oyj договорились о запуске проекта индустриализированного жилищного строительства и создании завода сборного железобетона в Украине. В то же время для поддержки транспортной системы Финляндия передает нам десять тепловозов – соответствующий сертификат подписали премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и украинская сторона.

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Какие инновации ждут оборонный сектор

Целый ряд соглашений касается производства оружия и защитных сооружений, что снизит нашу зависимость от импорта. МВД Украины совместно с финской компанией Kenno Tech будет работать над созданием защитных бронированных барьеров и модульных конструкций. Кроме того, украинские компании создадут в Финляндии совместные предприятия с Patria Group и Insta для разработки и производства тяжелых беспилотников-бомбардировщиков.

Хельсинки последовательно поддерживает нашу страну с начала полномасштабного вторжения. Как сообщалось ранее, еще в середине октября стороны активизировали переговоры по противодействию ударам по энергосистеме и ускорению работы совместной "Коалиции укрытий". Тогда же президент Финляндии Александр Стубб одобрил 35-й пакет военной помощи, в который вошло срочное оборонное снаряжение. Создание Украинско-финского промышленного совета, о котором сейчас договорились, станет логическим продолжением этой экономической и военной интеграции.